Die Polizei hat am Dienstag gegen 14.15 Uhr einen betrunkenen Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann fiel den Polizisten in der Branchweilerhofstraße auf, da er in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Alkoholtest ergab 2,35 Promille. Nun prüft die Polizei, ob der 59-Jährige im Besitz eines Führerscheins ist, um weitere Schritte einzuleiten.