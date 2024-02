Ein Fahrradfahrer hat am Dienstagvormittag im Neustadter Ortsteil Mußbach einen Mitarbeiter der Müllabfuhr angefahren und ist geflüchtet. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach ereignete sich der Unfall gegen 10.20 Uhr in der Straße „An der Eselshaut“.

Radfahrer stoppt kurz und fährt dann weiter

Laut Polizei war der 42-jährige Müllwerker gerade vom Trittbrett des Fahrzeugs gestiegen und wollte nach einer Mülltonne greifen, als der bislang unbekannte Fahrradfahrer ihn erfasste. Der Müllwerker stürzte gegen die Hauswand und wurde leicht verletzt, so die Polizei. Der Fahrradfahrer hielt kurz an, fuhr jedoch weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei sucht neben dem Radfahrer weitere Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. Der Radfahrer wird als etwa 55 bis 60 Jahre alt beschrieben, von etwas kräftigerer Gestalt. Er trug zum Unfallzeitpunkt eine schwarze Jacke und führte ein Trekkingrad mit sich.

Die Polizei in Neustadt ist unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de erreichbar.