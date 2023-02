Ein 28-jähriger Fahrradfahrer ist am Dienstag kurz nach 17 Uhr in der Ludwigstraße mehrmals in den Gegenverkehr hineingefahren. Mindestens zwei Autofahrer mussten abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, so die Polizei. Letztlich konnte der Fahrradfahrer durch eine Polizeistreife gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund für sein Fahrverhalten: Der Mann stand nach Behördenangaben unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Daher musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Fahrrad wurde sichergestellt. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die beiden bislang unbekannten Autofahrer, die durch den Vorfall gefährdet wurden, sich zu melden, unter Telefon 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.