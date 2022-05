Ein 68 Jahre alter Autofahrer missachtete laut Polizeibericht am Montagabend gegen 18 Uhr in der Maikammerer Straße in St. Martin die Vorfahrt eines 23-Jährigen, der auf einem Fahrrad unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer an der Schulter verletzte. Nachdem der Rettungsdienst den Mann erstversorgt hatte, transportierte er ihn in ein Krankenhaus.