Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Meckenheim wurde ein 36-jähriger Radfahrer aus Niederkirchen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte ein 37-jähriger Autofahrer aus Schifferstadt an der Kreuzung Bahnhofstraße in die Hauptstraße einfahren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer, der die Hauptstraße aus Richtung Hochdorf-Assenheim befuhr. Der Radfahrer stürzte beim Zusammenstoß zu Fall und wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.