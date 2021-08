Ein 43-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Mittwoch gegen 16.50 Uhr auf der K 17 zwischen Iggelbach und Helmbach schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei setzte ein 60-jähriger Autofahrer gerade zum Überholen des Radfahrers an, als dieser plötzlich in die Fahrbahnmitte fuhr. Der Pkw erfasste den Radler, der beim Sturz Verletzungen an der Schulter und an der Wirbelsäule erlitt. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Mann ins Krankenhaus geflogen. Die K 17 musste in diesem Abschnitt für etwa 45 Minuten gesperrt werden. Da sich der Unfall auf der derzeitigen Umleitungsstrecke ereignete, gab es wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens einen längeren Rückstau.