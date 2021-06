Zum Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger ist es am Mittwoch gegen 13.10 Uhr in der Innenstadt gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bog der 83-jährige Radler von der Lindenstraße nach rechts auf die Ludwigstraße ab. Dabei übersah er die Fußgängerampel, die für ihn rot signalisiert hatte, und fuhr ohne abzubremsen weiter. In diesem Moment überquerte ein Achtjähriger bei eigener Grünphase die Straße. Der Fahrradfahrer stürzte zu Boden und schürfte sich den Arm auf. Der Junge erlitt Schürfwunden am rechten Knie und einen Schock. Beide Unfallbeteiligten wurden am Ort vom DRK medizinisch versorgt.