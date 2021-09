Ein 30-Jähriger ist am Sonntag gegen 1.30 Uhr Opfer eines Raubes geworden. Laut Polizei fuhr der Mann mit dem Fahrrad in der Winzinger Straße, als er auf Höhe eines Einkaufsmarkts von mehreren Personen angegangen worden sein soll. Die Personen hätten ihn geschlagen und auch mit einem Messer bedroht. Ein Rucksack sei ihm vom Rücken gerissen und gestohlen worden. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Bei den Tätern soll es sich um vier Personen gehandelt haben, einer sei dunkel bekleidet gewesen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustadt unter Telefon 06321/854-0 zu melden.