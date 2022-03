Fahrradfahrer sollen an den Neustadter Bahnhöfen bessere Abstellmöglichkeiten für ihre Fahrräder bekommen. Die politischen Weichen dafür sind im vergangenen Jahr gestellt worden. Konkret geht es um den Bau einer Doppelstockanlage für 292 Fahrräder am Hauptbahnhof und die Errichtung von 24 Fahrradabstellboxen am Bahnhof Böbig. Außerdem werden Fahrradbügel zum Abstellen von Fahrrädern installiert: und zwar 36 Bügel für 72 Fahrräder auf dem Bahnhofsvorplatz acht Bügel für 16 Räder am Südausgang des Bahnhofs. Auf Anfrage zeigte sich der zuständige Beigeordnete Bernhard Adams zuversichtlich, dass einige der Anlagen tatsächlich bald genutzt werden können. Die Radboxen für den Haltepunkt Böbig seien geliefert worden. Nun müsse noch ein Fundemant errichtet werden. Der Bauhof werde das angehen, sobald es wieder etwas wärmer ist. Auch die Radbügel für den Bahnhofsvorplatz seien schon in Neustadt. Hier laufen laut Adams die Absprachen, wie sie genau aufgebaut werden, da Pflanzkübel entsprechend versetzt werden müssen. Noch keinen Liefertermin gebe es hingegen für die Fahrrad-Doppelstockanlage am Hauptbahnhof. Hier sei aufgrund der „hohen bundesweiten Nachfrage“ noch Geduld gefragt, so Adams. Ob sich dabei auch der Wunsch einiger Stadtratsmitglieder nach einem Dach zum besseren Schutz der Räder erfüllen lässt, ist offen. Die Stadt will dazu Gespräche mit der Bahn führen. Der Bau der Doppelstockanlage wird mit 291.000 Euro bezuschusst (das sind 90 Prozent der Gesamtkosten). Die Kosten für die Fahrradabstellboxen am Böbig liegen bei 25.000 Euro. Hier liegt eine Förderzusage des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Höhe von 85 Prozent vor.