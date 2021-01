Die Polizei hat am Dienstag zwischen 12.20 und 13.20 Uhr die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in der Karolinenstraße in Neustadt kontrolliert. Laut Bericht kam es dabei zu 13 Verstößen, der schnellste Autofahrer war mit 50 Kilometern pro Stunde anstatt der erlaubten 30 unterwegs.