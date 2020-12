Kontaktvermeidung: Daraus hat der passionierte Radfahrer Michael Boltz eine Geschäftsidee entwickelt. Als Nachbar und Kunde des Bioladens Abraxas kennt er nicht nur das Sortiment, sondern auch die Bedürfnisse der Kunden. Unter dem Firmennamen „Rad-ieschen“ bietet er jetzt einen Bestell- und Lieferservice an.

Der 63-jährige ehemalige Lehrer liefert zu festen Tagen und Uhrzeiten. Über die Website des Biomarkts sagen die Kunden, was sie wollen: „Der Kunde muss genau seine Artikel benennen, damit Verwechslungen ausgeschlossen sind.“ Dann belädt er sein Lastenfahrrad, dass ihm der BUND zur Verfügung stellt, und fährt alle Punkte innerhalb eines Radius’ von fünf Kilometern in Neustadt an.

Sechs Neustadter Ortsteile gehören fest dazu. Lachen-Speyerdorf sei ein Grenzfall, Geinsheim und Duttweiler seien zu weit weg, damit es sich lohne, so Boltz. Das Pedelec hat einen großen Lastenvorbau, damit können auch Getränkekisten transportiert werden. Ausgeschlossen ist nur Tiefkühlkost. Für die Lieferung fällt eine Luftlinien-Kilometerpauschale an, dazu kommen zehn Prozent des Warenwerts für den Einkaufsservice. Boltz’ Beispielrechnung: ein Kilometer und 40 Euro Warenwert kosten zusätzlich sieben Euro Service- und Liefergebühr.

Die Idee zu dem Radel-Service sei ihm im November spontan gekommen. Er fahre ohnehin viel Rad, besitze kein Auto und wolle etwas dazu beitragen, dass weniger Fahrzeuge in Neustadt unterwegs sind. Doch auch Corona hat einen Teil dazu beigetragen. Außerdem möchte er Menschen, die nicht mobil sind, die Versorgung erleichtern, hinzu kommt die Corona-Lage. Boltz setzt darauf, dass viele Besteller zu Stammkunden werden und die pünktliche und umweltschonende Lieferung schätzen.

Im Dezember läuft die Probephase, geliefert wird mittwochs, dienstags, freitags und samstags zwischen 17 und 19 Uhr. Und weil Michael Boltz auch guten Kontakt zur Buchhandlung Quodlibet hat, fährt er bei Bedarf auch für sie vorab bestellte Bücher aus. Obwohl sein Firmenname eher auf Lebensmittel schließen lässt, verspricht Boltz: „Ich liefere dann nicht nur Kochbücher oder Krimis, bei denen der Mörder der Koch ist, sondern jedwede Literatur.“

Info

Rad -ieschen ist unter der Telefonnummer 0151/17314215 zu erreichen.