Ein 65 Jahre alter Transporter-Fahrer muss sich nach Angaben der Polizei in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Der Mann ist am Donnerstagmittag auf der A65 rückwärts gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war der 65-Jährige mit seinem Lieferwagen in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Als er die Ausfahrt Neustadt-Süd verpasst hatte, wollte er auf dem Seitenstreifen zurücksetzen. Nur durch eine Vollbremsung konnte eine Autofahrerin einen Zusammenstoß mit dem rückwärts fahrenden Transporter verhindern. Der 65-Jährige setzte seine Fahrt trotzdem fort. Allerdings konnte ihn die Polizei später in Neustadt anhalten und kontrollieren. Da der Fahrer seinen Wohnsitz im Ausland hat, musste er eine dreistellige Sicherheitsleistung zahlen. Eine Sicherheitsleistung hat laut Polizei den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.