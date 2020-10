Zwei Autofahrer erwartet jeweils ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und ein Punkt in Flensburg, weil sie am Dienstagnachmittag Passanten nicht ermöglichten, den Zebrastreifen in der Amalienstraße zu benutzen. Statt anzuhalten und ihnen den Vortritt zu lassen, fuhren sie rücksichtslos über den Zebrastreifen. Zu deren Pech bekam die Polizei das Ganze mit. Darüber hinaus wurden zwei Autofahrer verwarnt, weil sie nicht angeschnallt waren. Die Strafe beträgt jeweils 30 Euro.