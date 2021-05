Die Mandelblüte ist zwar rum, aber auf der Mandelmeile herrscht immer noch Betrieb. Jetzt sind hier viele ehrenamtliche Helfer aus Gimmeldingen zu sehen. So wie etwa Franz Sebald. Der 63-jährige Rentner ist gelernter Gärtnermeister und kümmert sich seit zwei, drei Jahren darum, dass die Gemeinde für Nachpflanzungen gute Mandelbäume einkauft. „Es geht darum, die Qualität zu verbessern“, so Sebald. Doch diese Woche war er nicht zum Pflanzen unterwegs, sondern er pflegte die bestehenden Bäume gemeinsam mit Rainer Klundt. Sie schnitten im Bestand viele Äste weg, um so die vom Pilz Monilia befallenen Bäume zu retten. Erkennbar sei die Pilzerkrankung etwa an trockenem Holz im Baum oder eingetrockneten Blüten, die nicht herabfallen. „Der Pilz tritt bei der Blüte in den Baum ein und überwintert im trockenen Holz oder in Fruchtmumien“, so Sebald. Mit den Jahren dringe der Pilz immer weiter in den Baum vor, sodass dieser immer schwächer werde und am Ende sogar absterben könne. Da man auf Fungizide verzichten wolle, setze man auf den gezielten Rückschnitt. Sebald weiß, dass auf diese Art und Weise nicht der gesamte Mandelbaum-Bestand bearbeitet werden könne. „Dafür bräuchten wir einen großen Trupp“, sagt er mit Blick auf die weit über 1000 Mandelbäume in Gimmeldingen. Doch gemeinsam mit der Stadtgärtnerei sowie Ortsvorsteherin Claudia Albrecht und weiteren Ehrenamtlichen wie Thomas Steigelmann und Walter Hauck bemühe man sich nach Kräften um die Pflege der Bäume.