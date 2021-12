Die Umweltabteilung der Stadt lässt Anfang Januar eine größere Anzahl Weiden am Brühlgraben am südwestlichen Ortsrand Diedesfelds zu Kopfweiden umgestalten. Damit soll verhindert werden, dass die Stämmlinge in die benachbarten Wingerte und auf den Brühlweg fallen. Zugleich soll es dem Artenschutz dienen.

Als Kopfweiden werden Weiden bezeichnet, deren Stämme auf eine Höhe von ein bis drei Metern gekürzt werden. Durch das regelmäßige „Schneiteln“ der Austriebe verdickt sich das Stammende kopfartig, daher stammt auch der Name. Höhlenreiche Kopfweiden bieten laut Verwaltung zahlreichen bedrohten Tierarten (Vögeln, Fledermäusen, Insekten) einen Lebensraum.

„Die Weiden am Brühlgraben waren während des Weinberg-Flurbereinigungsverfahrens Diedesfeld IV 1996/97 gepflanzt worden. Zwischenzeitlich haben sie sich zu stattlichen, mehrstämmigen Gehölzen von neun bis zwölf Metern Höhe entwickelt“, teilt die Umweltabteilung mit. Weiden seien bekannt dafür, dass sie leicht brechen. Dies sei Teil ihrer Fortpflanzungsstrategie, denn herabfallende Äste könnten bei Erdkontakt wurzeln und neue Bäume bilden. Im Bereich der Verkehrswege und benachbarter landwirtschaftlicher Dauerkulturen wie dem Weinbau werde die Bruchgefahr großer Weiden zum Problem. „Etwa 25 Weiden auf einer Strecke von 250 Meter Länge entlang des Grabens werden nun auf etwa zwei Meter Höhe gekürzt. Ein Teil des Holzes verbleibt aus Artenschutzgründen vor Ort“, teilt die Stadtverwaltung mit.