Als Bereicherung zu der Dauerausstellung soll das Museum „Alte Samenklenge“ in Elmstein mit wechselnden, zeitlich begrenzten Sonderausstellungen attraktiver gestaltet werden. Auftakt im Haus der Forst-und Waldgeschichte ist die „Rückkehr in die Steinzeit“ an den Sonntagen 29. September sowie 6. und 13. Oktober.

Der Haßlocher Steinzeitexperte Norbert Hirschinger zeigt an diesen drei Sonntagen Werkzeuge aus der Steinzeit und Bronzezeit und veranschaulicht, wie mit primitiven Mitteln gearbeitet und umgegangen wurde. Die Sonderausstellung wird auf 50 Quadratmetern Fläche im ersten Obergeschoss des Hauses eingerichtet, wie der ehrenamtliche Mitarbeiter des Museums, der pensionierte Forstdirektor und frühere Leiter des Forstamts Johanniskreuz, Burkhard Steckel, mitteilte. Hirschinger sammelt nicht nur Gegenstände aus diesen Epochen, er baut auch Werkzeuge und Gegenstände nach. So umfassen seine Ausstellungsstücke neben historischen Werkzeugen auch Utensilien wie Instrumente, Geschirr, Waffen, Ketten oder Kleider. Man kann beispielsweise erleben, wie mit einer Steinaxt Bäume gefällt wurden.

Bezug der ersten Sonderausstellung ist laut Steckel, dass Ludwig Fuchs vor 55 Jahren im Wald bei Elmstein ein Feuersteinbeil gefunden hat. Das Original-Werkzeug aus der Zeit um 3000 vor Christus ist im Historischen Museum der Pfalz in Speyer ausgestellt.