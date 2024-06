In den Anfangsjahren der Kleinkunstreihe „Kabarettissimo“ im Herrenhof waren die „Twotones“ fast so etwas wie Stammgäste. Bevorzugt hier feierte das Musikkabarett-Duo seine Premieren. Doch seit etwa einer Dekade machen sich der Pianist Rainer Klundt, der ja aus Neustadt stammt, und die Sängerin Anna Krämer, die seit 2003 als seine Partnerin fungiert, in Mußbach rar. Das ändert sich jetzt am Samstag.

Das „Pop-Chanson-Cabaret-Duo“, das man in Neustadt kaum mehr vorzustellen braucht, beschließt an diesem Tag mit seinem Programm „Der Himmel ist oben!“ die Saison der „Kabarettissimo“-Reihe. Wem der Titel vertraut vorkommt, der liegt nicht falsch: Schon seit 2014 touren die beiden mit einem Programm dieses Namens, doch sind sie seitdem auch nicht mehr sehr regelmäßig zusammen aufgetreten: Denn inzwischen haben sich die beiden neuen Projekten zugewandt: Krämer ist als Mitglied des Vokal-Comedy-Ensembles „Die Schönen Mannheims“ und als Conférencière im Tigerpalast in Frankfurt, Europas führendem Varieté-Theater, gut im Geschäft, Klundt engagiert sich mit seiner Firma „Palatino Concerts“ stark als Konzertmanager – regelmäßig veranstaltet er unter anderem große Open-Air-Konzerte auf dem Neustadter Marktplatz und ist auch der Macher beim „Neuleininger Burgsommer“.

So blieb für die „Twotones“ kaum noch Zeit. Umso mehr freuen sich alle Beteiligten, dass es nun zu einer Art kleinem Revival kommt – wie immer mit einer Mischung aus Musikkabarett und niveauvollem Chanson, mal stimmungsvoll, mal trashig, mal humorvoll, mal leidenschaftlich, wie Klundt im Gespräch verspricht. Die Texte stammen alle von ihm und sind mitten aus dem Leben gegriffen, handeln auch mal vom Älterwerden, von Beziehungen, aber auch dem Hunger nach intensivem Leben und Lieben. Und natürlich heißt es auch sicher wieder: „Und is des Lewe noch so trüb, immer hoch die Gellerieb“, denn dieser Klassiker darf eigentlich bei keinem „Twotones“-Konzert fehlen.

Termin

Die „Twotones“ gastieren am Samstag, 8. Juni, 20 Uhr, in der Reihe „Kabarettissimo“ im Herrenhof in Mußbach. Karten (25 Euro) bei Tabak Weiss in Neustadt oder online zum Selbstbuchen unter www.kabarettissimo.de/tickets.