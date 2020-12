Die Königsbacher haben einen Kalender vom Jubiläumsjahr 2020 für das Jahr 2021 herausgegeben. Der Inhalt ist jedoch anders als geplant. Denn die meisten der zum 800-jährigen Bestehen vorgesehenen Veranstaltungen mussten ausfallen.

Als die Idee aufgekommen ist, das Jubiläumsjahr in Bildern für einen Kalender 2021 einzufangen, hat in Königsbach wohl niemand damit gerechnet, dass darin so viele Menschen mit Mund-Nasen-Schutz verewigt sein würden. Oder dass es so gar keine Fotos von Weinfest, Jubiläumsumzug und vielen anderen geplanten Veranstaltungen anlässlich des 800-jährigen Bestehens des Dorfs geben würde. Doch zeigen die Königsbacher in dem ab sofort erhältlichen Kalender auch, dass sie sich von Corona weder lahmlegen noch unterkriegen ließen.

Ab sofort erhältlich

Das ursprüngliche Vorhaben wurde umgesetzt, wonach jedes Kalenderblatt Bilder analog zum Vorjahresmonat aufzeigen soll. So sind auf den Blättern Januar bis März noch Fotos von großen Menschenansammlungen wie etwa vom Köba-Fasching zu sehen, ab April wird es dann „ruhiger“. Fotos vom frommen gemalten Wunsch „Bleibt gesund“ sind ebenso abgebildet wie von der Masken-Nähaktion, von der mobilen Weinkerwe, von der Schlange bemalter Steine quer durchs Dorf, von den Luftballons beim Gottesdienst in der Klausenkapelle und vom erneuerten Waldspielplatz.

„Königsbach, das kreative Weindorf“ heißt der Titel des Kalenders, den der Förderverein „Die Kinschbacher“ herausgegeben hat und den Bernhard Lackner unter anderem mit eigenen Fotos befüllt und auch gestaltet hat.

Info

Zu kaufen gibt es den Kalender bei Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp, Telefon 06321/670989, oder bei Martina Poschmann, Telefon 06321/60834, zum Preis von 9,50 Euro pro Stück.