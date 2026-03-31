Nach einer Winterpause öffnet das Heimatmuseum St. Martin im Frühjahr wieder seine Türen zu der Ausstellung „Rückblende – die 1980er und 1990er Jahre in St. Martin“ mit Fotografien aus dem Fundus des Museums. Die Bilder stammen überwiegend aus den 1980er Jahren und sind meist in dokumentierendem Schwarz-Weiß gehalten. Zu sehen sind laut Pressemitteilung des Heimatvereins St. Martin Alltagsszenen, Porträts, Interieurs sowie Architektur, die inzwischen verschwunden ist. Die Aufnahmen zeigen den Wandel des Dorfes und geben Einblicke in Wohnräume sowie in das Leben früherer Dorfbewohner. Geöffnet ist die Ausstellung bis zum Sommer jeweils am 1. Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr. Als erster Termin wird Ostermontag, 6. April, genannt, der nächste Öffnungstag ist Sonntag, 3. Mai. Der Eintritt ist frei. Besucher können den Förderverein Heimatmuseum St. Martin mit einer freiwilligen Spende unterstützen.