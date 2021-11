Das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium in Neustadt lädt Grundschulkinder der 3. und 4. Klasse für Samstag, 13. November, zu einem Römertag in die Landwehrstraße 22 ein. Dort können die Schülerinnen und Schüler von 10 bis 12 Uhr in Workshops Dinge ausprobieren und erleben, die schon Römer gerne gemacht haben und in die römische Kultur eintauchen.

Für die Eltern gibt es nach Angaben des Gymnasiums Informationen zum Schulfach Latein, Essen und Trinken für alle wird in einer „Taberna“ und der „Legionärsküche“ angeboten. bgu