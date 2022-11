Am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium (KRG) in der Landwehrstraße 22 in Neustadt findet am Samstag von 10 bis 12 Uhr ein Römertag statt. Eingeladen sind dafür vor allem Grundschulkinder der dritten und vierten Klasse. Geboten werden an dem Tag verschiedene Workshops. „Dort könnt ihr Dinge ausprobieren und erleben, die schon Römer gerne gemacht haben“, heißt es in der Mitteilung der Schule. Auch die Eltern der Kinder sind willkommen: Für sie gibt es Informationen zum Fach Latein. Für das leibliche Wohl aller Gäste wird in einer Taberna und der Legionärsküche gesorgt.