Die Stadt Neustadt und die Gerst Recycling GmbH haben am Montag eine Räumungsvereinbarung für das Abfallwirtschaftszentrum in der Branchweilerhofstraße unterzeichnet. Demnach soll das Gelände bis 30. April 2022 in jenem Zustand sein, der in dem Vertrag festgelegt wurde.

Der Stadtrat hatte dazu am 24. November in einer nichtöffentlichen Sitzung gemeinsam mit dem Werkausschuss des Eigenbetriebs Stadtentsorgung einstimmig sein Einverständnis erteilt. Nach Angaben von Bürgermeister Stefan Ulrich haben sich Stadt und Gerst darauf geeinigt, dass fünf Haufwerke verschwinden, in denen zum Teil Aushub aus der Altdeponie Haidmühle lagert.