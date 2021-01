Im Zivilverfahren wegen der Räumungsklage der Stadt Neustadt gegen die Gerst Recycling GmbH gibt es noch keinen Termin beim Pfälzischen Oberlandesgericht in Zweibrücken. Das hat eine Gerichtssprecherin auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Ein Termin noch vor Ende Februar sei zudem unwahrscheinlich, hieß es. Hintergrund ist, dass Gerst das Gelände des Abfallwirtschaftszentrums in der Branchweilerhofstraße seit Jahrzehnten von der Stadt gepachtet hat. Dieser Pachtvertrag wurde infolge der illegalen Abfallbeseitigung auf der Altdeponie Haidmühle von der Stadt gekündigt, sie strengte zudem eine Räumungsklage an. Diese hatte das Landgericht Frankenthal in erster Instanz zugunsten der Stadt entschieden, wogegen Gerst Rechtsmittel eingelegt hat. Gegen einen Sofortvollzug des Frankenthaler Urteils wurde dem Unternehmen Rechtsschutz gewährt. Das heißt, dass Gerst das Areal nicht räumen muss, bevor Zweibrücken geurteilt hat.