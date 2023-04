Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 2. September soll das Gelände von Gerst Recycling zwangsgeräumt werden. Doch wehrt sich das Unternehmen dagegen.

Der Gerst Recycling GmbH ist schon am Freitag ein Vollstreckungsbescheid des Gerichtsvollziehers am Amtsgericht Neustadt zur Räumung des Abfallwirtschaftszentrum zugegangen. Darüber hat am Mittwoch