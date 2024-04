Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Es geht ans Eingemachte!“: So hat Pfarrer Friedrich Schmidt-Roscher auf den Punkt gebracht, was bis zum Sommer entschieden werden soll. Die protestantische Kirchengemeinde Haßloch muss sich von Gebäuden trennen. Bei einer gut besuchten Infoveranstaltung wurden mögliche Varianten diskutiert. Deutlich wurde, dass bei diesem Thema Emotionen mitschwingen.

Vermutlich ist die Pauluskirche nur an hohen Festtagen so gut besetzt wie am Donnerstagabend: Weit über 100 interessierte Zuhörer, zumeist Mitglieder der protestantischen Kirchengemeinde,