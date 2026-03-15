Erst ein geparktes Auto im Ordenswald, nun zwei abgestellte Räder auf der Haardt: Bürger beobachten genau, was in Neustadt passiert. Die Stadt erklärt, was sie tun möchte.

Petra Utech zählte vor ein paar Tagen zu den aufmerksamen Lesern unseres Beitrags über den seit Wochen im Ordenswald geparkten Volvo und die Frage vieler Neustadter, ob das denn erlaubt sei. Nach der Lektüre schickte sie eine E-Mail an die RHEINPFALZ mit folgendem Titel: „Ganz nach dem Motto Was im Ordenswald mit einem Auto geht, geht auch auf der Haardt mit zwei Fahrrädern.“ Um folgende Geschichte geht es ihr: „Schon mindestens seit Mitte letztem Sommer stehen an der Ecke Hasenpfad/Haardter Straße zwei Fahrräder. Egal zu welcher Uhrzeit ich dort vorbeikomme: Die Fahrräder stehen immer da. Sie sind mit einem starken Schloss am Straßenschild gesichert, das eine Fahrrad hat jedoch hinten bereits einen platten Reifen. Ich habe mich schon gefragt, ob die zwei bei einem Weinfest waren und vergessen haben, wo die Fahrräder stehen.“ Sie habe zudem gerätselt, ob es sich vielleicht um eine „eigenartige Methode der Müllentsorgung“ handele. Aber dann wären die Rädern ja wohl eher nicht verschlossen.

Sie habe bisher nicht nachgeschaut, ob die Fahrräder registriert sind. „Die Fahrräder fristen ein verlassenes Dasein, stehen in der prallen Sonne und warten vielleicht wieder auf den Winter“, so Utech. Sie habe die Hoffnung, dass sich die Besitzer melden, wenn sie ihre Fahrräder in der Zeitung sehen. Utech grübelt weiter: „Vielleicht kann auch das Ordnungsamt oder das Fundbüro weitere Schritte oder Ermittlungen in die Wege leiten.“

Stadt bringt Aufkleber an

Genau das dürfte nun passieren, wie Andreas May, Pressesprecher der Stadt, auf Anfrage mitteilt. Er informiert: „Die Räder waren bei einer früheren Streifenfahrt nicht aufgefallen und werden nun kurzfristig vor Ort kontrolliert.“ Dabei würden die Rahmennummern erfasst und durch die Polizei abgeglichen. Dies geschehe, um festzustellen, ob die Räder als gestohlen gemeldet sind. „Sollte kein entsprechender Fahndungseintrag vorliegen, werden die Räder mit einem leuchtend orangefarbenen Hinweisaufkleber versehen. Mit diesem Aufkleber werden mögliche Eigentümer aufgefordert, ihre Fahrräder bis spätestens 15. März zu entfernen. Befinden sich die Räder am 16. März weiterhin am Standort, werden sie durch den Bauhof abgeholt und in das Fundbüro gebracht“, so May.

Im Fundbüro würden die Fahrräder dann maximal sechs Monate aufbewahrt. Das sei die gesetzlich vorgegebene Frist. Meldeten sich die Besitzer in diesem Zeitraum nicht, „erfolgt eine Verwertung der Fundsachen, die Fahrräder können in diesem Fall verkauft oder versteigert werden“.

May verweist darauf, dass die Stadt regelmäßig bei Streifenfahrten Auffälligkeiten unter die Lupe nehme. Immer wieder fielen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „sogenannte Schrotträder auf, bei denen erkennbar ist, dass sie nicht mehr fahrtauglich sind“. May ergänzt zum Fall auf der Haardt: „Da es sich beim aktuellen Standort der beiden Fahrräder zudem nicht um eine stark frequentierte Verkehrsfläche handelt, sind sie bislang eher unauffällig gewesen. Hinweise oder Beschwerden zu den Rädern lagen uns bisher nicht vor.“ Aber die Stadt werde nun den Hinweis aufnehmen und die geschilderten Schritte einleiten.