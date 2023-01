Ein lautes Pieps-Geräusch in einem Mehrparteienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße hat am frühen Montagmorgen Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Kurz nach 3.30 Uhr alarmierte eine Mieterin die Einsatzkräfte, weil sie nach Angaben der Feuerwehr ein Piepsen wie bei einem Rauchwarnmelder wahrnahm, die Ursache aber nicht entdecken konnte. Der Verdacht, dass das Geräusch aus einer leerstehenden Wohnung kommen könnte, bestätigte sich vor Ort nicht. Stattdessen wurden die Wehrleute im Keller fündig: Wegen einer Störung mit unbekannter Ursache hatte die Heizanlage den Warnton ausgelöst. Dieser übertrug sich dann laut Feuerwehr über die Heizungsrohre im Haus, sodass die Mieterin alarmiert war. Die Einsatzkräfte stellten die Heizung ab, und der Ton hörte auf. Nun muss sich der Hausverwalter um das Problem kümmern.