Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag an zwei in Neustadt geparkten Autos jeweils alle vier Räder gestohlen. Betroffen waren ein im Grubenhof abgestellter Mercedes und ein in der Speyerdorfer Straße geparkter Ford. Die Täter haben laut Polizei die Fahrzeuge auf Pflastersteine aufgebockt und dann die Räder abmontiert und gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2000 Euro. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 06321 8540.