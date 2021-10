Erneut unterstützt die Quodlibet Buchhandlung die Kinder- und Jugendarbeit der Neustadter Stiftskirchengemeinde. Bei der Premierenlesung mit Radiopfarrer Ludwig Burgdörfer am 5. Oktober in der Kirche seien 700 Euro aus dem Ticketverkauf zusammengekommen, so Quodlibet. Die Summe werde komplett gespendet.