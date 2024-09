Politik ist auch im Kleinen eine Frage der Kommunikation. Bürgermeister Florian Seiberth hätte vor der Sitzung mit der CDU reden sollen.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Marco Fränzel sehr gern wieder für das Amt des Frankenecker Bürgermeisters kandidiert hätte. Doch hat Fränzel bei Auseinandersetzungen unter den Frankenecker Genossen, die von Florian Seiberth initiiert worden waren, den Kürzeren gezogen. Nach dem Motto „der Klügere gibt nach“ hat Fränzel sich zurückgezogen.

Die verdiente Quittung hat Seiberth nun bekommen. Er konnte seinen Wunschkandidaten als Beigeordneten nicht durchsetzen. In einer geheimen Wahl hat nicht die ganze Fraktion hinter dem Wunsch des Bürgermeisters gestanden. Seiberth konnte seinen Ärger nur mühsam verbergen. Nicht nachzuvollziehen war, warum es so lange gedauert hat, neue Stimmzettel vorzulegen. So hat die SPD Zeit, ihr abtrünniges Mitglied auf Kurs zu bringen.

Vielleicht hätte die unerfreuliche Situation vermieden werden können, wenn Seiberth im Vorfeld der Sitzung einmal mit den CDU-Vertretern gesprochen hätte. Das wollte er aber nicht.