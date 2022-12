Mit der Gruppe „The Bohemians“ kommt Anfang nächsten Jahres die nach eigenen Aussagen „World’s most exciting Queen tribute band“ für ein Gastspiel in den Saalbau.

Ob diese Selbstbeschreibung etwas für sich hat, muss jeder Konzertbesucher für sich selbst beantworten, denn natürlich ist jedes Ensemble bemüht, sein Licht nicht zu sehr unter den Scheffel zu stellen – schließlich gehört in der Showbranche Klappern zum Handwerk.

„The Bohemians“ aber waren schon mehrfach in Neustadt zu Gast und jedesmal gelang es ihnen dabei uneingeschränkt zu überzeugen. Rob Comber (Gesang, Gitarre, Flügel), Christopher Gregory (Leadgitarre, Gesang), Kevin Goodwin (Bass, Gesang) und Dan Church (Schlagzeug, Gesang) sind mittlerweile schon 26 Jahre als Queen-Klons unterwegs und können auf zahllose Auftritte in Europa, Asien und Australien Rückschau halten. Sogar „Queen“-Gitarrist Brian May hat sich das Quartett schon live angehört uns es als „brilliant“ bezeichnet.

Nah am Original

Jackie Smith vom Internationalen „Queen“-Fanclub, bescheinigte der Truppe die besten „Queen“-Tributer zu sein, die es live zu erleben gibt, „Queen“-Fanclub-Koordinator Jim Jenkins nannte es schon fast beängstigend wie nahe die „Bohemians“ am Original spielen. Der Star der Kapelle ist – wie könnte es bei einer „Queen“-Tributeband anders sein – Rob Comber, der den Freddy Mercury gibt. Seit 2004 ist er Frontmann der „Bohemians“, singt, spielt Klavier und Gitarre. Mit seinem Einstieg erreichte die Gruppe ein ganz neues Niveau. Stimmlich großartig, lässt er auch in Sachen Poserei nichts aus, was an sein großes Vorbild Freddie Mercury erinnert. Selten steht der Mann während der zweistündigen Show still. Es fällt ihm sogar schwer eine Zeit lang am Klavier sitzen zu bleiben, wenn er zum Beispiel beim Song „Killer Queen“ in die Tasten greift. Gespielt werden, umrahmt von einer beeindruckenden Licht- und Pyroshow, alle großen Hits von Queen, von der „Bohemian Rhapsody“ über „We Will Rock You“ bis hin zu „We Are The Champions“. Trotzdem bleibt noch Zeit auch selten zu hörende Nummern wie „I’m In Love With My Car“ oder „Hammer To Fall“ in das Programm einzubauen.

Info:

„A Night Of Queen – performed by The Bohemians“ am Samstag, 7. Januar 2023, 20 Uhr, im Saalbau in Neustadt. Eintrittskarten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, bei allen Service-Zentren der RHEINPFALZ, 0631 3701-6618, in Neustadt bei Tabak Weiss, Telefon: 06321 2942, oder im Internet unter www.kultopolis.com, www.eventim.de, und www.reservix.de. Ticket-Hotline 0761 88849999.