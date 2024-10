Die Quartierspaten auf der Hambacher Höhe haben sich formiert – und suchen weitere Mitstreiter. In Kooperation mit Jugendherberge und Maltesern soll zudem ab Mitte Oktober ein neuer Treff etabliert werden.

Den Gemeinschaftssinn zu stärken und nicht nur nebeneinander her zu leben: „Das sind Ideen, die im Quartierskonzept auf der Hambacher Höhe gelebt werden“, sagt Bernd Troger. Er berichtet von den ersten Treffen der Quartierspaten, die sich nach der Etablierung des Quartierskonzepts in der Innenstadt auf eigene Initiative hin auf der Hambacher Höhe gebildet haben. „Mittlerweile sind schon über 40 Personen Teil der aktiven Quartierler“, sagt Troger.

Quartierstreffen finden immer am ersten Montag des Monats statt, das nächste Mal am 7. Oktober, um 18.30 Uhr im Bistro der Jugendherberge, Hans-Geiger-Straße 27, Familien mit Kindern können ab 16.30 Uhr kommen. Die Quartierspaten organisieren sich zu bestimmten Themenblöcken, darunter Mehrgenerationen, Trauercafé, Kunst und Kultur im Quartier, junge Familien, Plätze erschließen und lebenswerter machen sowie Verkehr.

„Aber auch das Netzwerken, geschäftlich wie privat, hat hier Platz“, sagt Troger, der Vorstandsmitglied des Gewerbevereins Willkomm ist. Gemeinsam formuliert, sollen die Wünsche der Menschen aus dem Quartier auch leichter von der Stadt gehört werden, wenn dies für die Umsetzung von Ideen notwendig ist. Vor allem stehen laut Troger aber das „lebenswerte Miteinander“ und der Kampf gegen Einsamkeit im Fokus, man denke auch über gemeinsame Feste in Zukunft nach.

Die Malteser bieten mit der Jugendherberge und den Quartierspaten eine Info- und Gründungsveranstaltung für einen Treff „für Alleinstehende sowie alle Menschen und Familien, die sich mehr Kontakte und Unternehmungen wünschen“ an: am Mittwoch, 16. Oktober, 17 Uhr, im Bistro der Jugendherberge. Anmeldung bei Anette Langhauser unter Telefon 0152 51156331 (auch Whatsapp) oder per E-Mail anette.langhauser@malteser.org an.

Mehr Infos und Fragen zum Quartier Hambacher Höhe an Bernd Troger, Telefon 0152 5587 4242.