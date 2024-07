Im Weinstraßenzentrum findet am Samstag, 6. Juli, von 11 bis 18 Uhr ein Quartiersfest statt. Eingeladen dazu haben die Unternehmen im Quartier Hornbach und Weinstraßenzentrum sowie Citymanagerin Susanne Schultz. Das Fest findet im Rahmen des Quartierkonzepts des Citymanagements statt. Vergangenes Jahr gab es dabei schon verschiedene Aktionen in der Innenstadt. Am Samstag haben Besucher die Möglichkeit, bei einer Schnitzeljagd Preise zu gewinnen. Hauptpreis ist ein Fahrrad im Wert von 3800 Euro von Fahrrad Trimpe. Außerdem gibt es hochwertige Gutscheine. Die Läden haben noch weitere Aktionen vorbereitet. Ab 14 Uhr spielt die Band „Ten Strings“ bei Spießbraten und Erfrischungen am Globus-Haupteingang.