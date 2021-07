Der historische Hafen von Neustadts südostchinesischer Partnerstadt Quanzhou ist als Unesco-Kulturgut in die Welterbeliste aufgenommen worden. In der Song- (960-1279) und Yuan-Dynastie (1271-1368) war Quanzhou als „der größte Hafen im Osten“ bekannt. Heutzutage genießen die Menschen in der tausendjährigen Stadt sowohl ihr Erbe als auch ihre Modernität. Quanzhou und Neustadt unterhalten seit 1995 eine Partnerschaft. Dazu gehören gegenseitige Besuche, ein Schüleraustausch sowie Hospitanten aus Quanzhou bei der Stadtverwaltung.