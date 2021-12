Schreck am Sonntagvormittag in Geinsheim: Nachdem eine Autofahrerin gegen 10.40 Uhr ihren VW in ihrer Hofeinfahrt abgestellt hatte, nahm sie Brandgeruch aus dem Motorraum wahr. Beim Öffnen der Motorhaube wurde deutlich, dass bereits die Dämmung beschädigt war. Noch bevor die alarmierte Feuerwehr eintraf, unternahm ihr Mann erste Löschversuche mit einem Fahrzeuglöscher. Das Paar schob das Fahrzeug auf die Straße, um ein mögliches Übergreifen des Brands auf Gebäude zu verhindern. Die angerückten Einsatzkräfte löschten dann den Schmorbrand. Währenddessen musste die Duttweilerer Straße zwischen Gäustraße und Weihergasse kurzzeitig gesperrt werden. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Nach den Löscharbeiten und der Kontrolle des Motorblocks schoben die Wehrleute den VW wieder in die Hofeinfahrt. Neben der Feuerwehr waren die Polizei und der Rettungsdienst im Einsatz.