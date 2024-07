St. Martin ist bei der bundesweiten Puzzle-Championship derzeit auf Platz zwei. Bei dem Wettbewerb am Samstag waren die 50 Puzzles, die zusammengesetzt werden müssen, in 29 Minuten und elf Sekunden fertig.

St. Martin hat jetzt zum dritten Mal an dem Wettbewerb teilgenommen, und wieder hatten die Teilnehmer bei der Aktion am Haus der Fichten jede Menge Spaß. „Alle Plätze waren belegt, und es war eine gute Mischung“, erzählte am Montag St. Martins Ortsbürgermeister Timo Glaser (CDU), der bei dem Wettbewerb zusammen mit Initiator Josef Praml Schiedsrichter ist. „Die Altersspanne reichte von vier Jahren bis fast 90.“ Die weiteste Anreise hatte ein Teilnehmer aus Koblenz auf sich genommen. Etwa die Hälfte der Spieler seien Einheimische, so Glaser.

Das beste Ergebnis hat derzeit Seligenstadt mit 28 Minuten und 13 Sekunden. Die teilnehmenden Kommunen tragen den Wettbewerb aber nicht am gleichen Tag aus, so dass einige Ergebnisse noch fehlen. Im vergangenen Jahr hatte St. Martin mit 29 Minuten und 38 Sekunden direkt nach dem Termin auf Platz eins gestanden. Letztlich wurde aber Magdeburg schnellste Puzzle-Stadt 2023.

Organisiert wird der Wettbewerb vom Forum Spiel – Institut für Spielpädagogik im Auftrag des Spiele-Verlags Schmidt-Spiele.