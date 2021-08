Die sorgenvollen Blicke nach oben waren unbegründet. Der Himmel hielt seine Schleusen geschlossen, der befürchtete Regen blieb aus. Die Besucher des Palatia Jazz-Konzerts der deutschen Gruppe Jin Jim und des norwegischen Trompeters Nils Petter Molvær konnten darum am Sonntag im Park der Villa Böhm ungestört Musikfreude pur genießen.

Die aus dem Kölner Raum stammenden Jin Jim bewiesen mit ihrem Auftritt, dass man sich hierzulande um den Jazznachwuchs keine Sorgen zu machen braucht. Mit Songs aus seinen beiden Alben „Die Ankunft“ und „Weiße Schatten“ gelang es dem Quartett den Status einer Vorgruppe abzustreifen und auf (fast) gleicher Augenhöhe mit Nils Petter Molvær zu agieren. Der Lohn dafür: Stehende Ovationen.

Natürlich wurde anschließend auch Molvær seinem Ruf als Weltstar gerecht. Die teils mit elektronischen Effekten erzeugten Töne, die er seinem Instrument entlockt, haben oftmals nur noch wenig Ähnlichkeit mit dem was man sonst als Trompetenklänge bezeichnet.

Seine beiden Begleitmusiker stehen dem Können ihres Frontmannes in nichts nach, und so lieferte das Trio einen mitreißenden Gig ab, der erst nach zwei Zugaben enden durfte. Auch für den Veranstalter, die Unternehmergesellschaft „S.Y.M. Kulturmanagement“, ist das Doppelkonzert ein voller Erfolg. Vor zwei Jahren war das Unternehmen wie so viele andere auch in Zwangspause gegangen. In Neustadt meldete es sich jetzt mit einem fulminanten Comeback zurück.