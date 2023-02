Mit einer (allerdings schon lange ausverkauften) Aufführung seines Klassikers „Meine Mama Muh“ startet das Puppentheater Dornerei am kommenden Sonntag an seinem Stammsitz, der Parkvilla des Herrenhofs in Mußbach, in die neue Saison. Diese bietet ansonsten unter anderem auch noch eine Neu-Inszenierung für Kinder sowie ein Angebot fürs ältere Publikum.

Die Premiere des musikalischen Marionettenspiels „Peter und der Wolf“ zur Musik von Sergej Prokofieff findet am 8. Juni allerdings nicht im heimischen Theater, sondern auf großer Bühne im Neustadter Saalbau statt – und zwar als Teil des Hambacher Musikfests und mit Live-Musik, für deren Qualität schon allein die Namen der Ausführenden bürgen: Wally Hase (Flöte), Nick Deutsch (Oboe), Thorsten Johanns (Klarinette), Johannes Hinterholzer (Horn) und Bence Boganyi (Fagott). In Mußbach spielen Markus und Eleen Dorner das für Kinder ab 5 Jahren konzipierte Musikmärchen erstmals am 20. August.

In der Parkvilla gibt es am 2. April auch zwei weitere Aufführungen von „Prinzessin Anna oder wie man einen Helden findet“, dem neuesten Stück der Dorners, das erst im November Premiere feierte. Ursprünglich war nur ein Termin um 16 Uhr geplant, wegen der großen Nachfrage setzt das Figurenspieler-Ehepaar jetzt noch einen um 11 Uhr an.

„Kleines Konzert mit großen Marionetten“

Die Erwachsenenvorstellung haben die Dorners auf 7. Juli gelegt. Zu erleben ist dann nochmals das „Kleine Konzert mit großen Marionetten“, ein musikalisches Programm mit Live-Gesang, das Markus Dorner 2020 mit Unterstützung der „Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur“ neu auf die Bühne brachte und das damals allerdings mitten in der ersten Phase der Corona-Pandemie etwas unter die Räder kam. Weitere Kinderstücke aus dem Repertoire – „Der Riese Schick“ am Ostermontag, „Was macht die Maus im Wichtelhaus?“ am 1. Mai und „Der Zauberlehrling“ am 17. August – komplettieren das Dornerei-Programm in Mußbach. Karten und weitere Infos unter www.puppentheater-dornerei.de.