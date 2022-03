Mit der Wiederaufnahme des Märchen-Klassikers „Dornröschen“ startet Figurenspielerin Eleen Dorner am Sonntag, 20. März, in die Frühjahrssaison des Puppentheaters Dornerei in der Parkvilla des Mußbacher Herrenhofs.

Die Inszenierung mit Handpuppen, Stabfiguren, Schattenspiel und einem romantisch-verspielten Bühnenbild mit Treppen, Türmchen und Zinnen feierte 2012 Premiere und wird jetzt erstmals nach langjähriger Pause wieder gespielt. Während die Aufführung um 16 Uhr bereits ausverkauft ist, gibt es für die um 11 Uhr noch Restkarten.

Repertoire-Stücke bis zum Sommer

Danach stehen bis zum Sommer verschiedene Repertoire-Stücke an – wie „Dornröschen“ zumeist für Kinder ab vier Jahren: „Meine Mama Muh“ am 10. April um 11 Uhr und 16 Uhr, „Der Riese Rick macht sich schick“ am 22. Mai um 11 und 16 Uhr, „Der Zauberlehrling“ am 30. August um 16 Uhr und „Was macht die Maus im Wichtelhaus“ zur Mußbacher Kerwe am 31. August um 16 Uhr. Zur Kerwe gibt es zudem ein spezielles Familienprogramm. Fürs erwachsene Publikum ist außerdem bereits am 30. April um 19 Uhr erneut ein „Kleines Konzert mit großen Marionetten“ geplant, bei dem die Fadenfiguren ihre musikalische Seite zeigen – von Mozart bis zu Marilyn Monroe.

Neues Kindertheaterstück im November

In der zweiten Jahreshälfte steht dann am 25. September endlich der schon lange geplante „Tag der offenen Tür“ an, bei dem Markus und Eleen Dorner in der Parkvilla möglichst viele Facetten der Figurentheater-Kunst präsentieren wollen. Die Premiere eines neuen Kindertheaterstücks kündigen die beiden für 20. November an: „Prinzessin Anna oder wie man einen Helden findet“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Susann Opel-Götz.

Info

Karten (Kinderstücke: 6 Euro, Erwachsenenstück: 12 Euro) unter 06321 963722 oder www.puppentheater-dornerei.de. Für Kinder bis 6 Jahren gilt keine Impf-, Test- oder Maskenpflicht, für Ältere bis 12 Jahren nur Maskenpflicht.