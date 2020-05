Das Puppentheater Dornerei startet am Pfingstsonntag, 31. Mai, um 11 Uhr nach langer Corona-Durststrecke wieder den Theaterbetrieb – um den Abstands- und Hygieneregeln zu genügen allerdings nicht in der Parkvilla, sondern im Festsaal des Herrenhofs.

Das Marionetten-Stück nach dem Bilderbuch von „Grüffelo“-Schöpferin Julia Donaldson ist für Kinder ab vier Jahren konzipiert und wird von den Dorners an gleicher Stelle auch nochmals am 7. Juni um 11 Uhr gespielt. Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene benötigen für die Aufführung einen Mundschutz. Der Eingang erfolgt über das Tor in der Herrenhofstraße. Die Kasse öffnet 15 Minuten vor Aufführungsbeginn. Weitere Puppentheater-Termine an gleicher Stelle stehen am 19. Juni mit dem Erwachsenen-Stück „Don Camillo und Peppone“ und am 28. Juni mit „Was macht die Maus im Wichtelhaus“ (ab 3 Jahren) auf dem Programm. Karten (5 Euro für die Kinderstücke, 12 Euro für „Don Camillo“ unter www.puppentheater-dornerei.de.