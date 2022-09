Darauf haben die kleinen Fans lange gewartet: Im November steht beim Puppentheater Dornerei in Mußbach endlich wieder eine Kindertheater-Premiere an. Eröffnet wird die Saison aber bereits am kommenden Sonntag mit einem „Tag der offenen Tür“, an dem man bei freiem Eintritt hinter die Kulissen der Spielstätte in der Parkvilla des Herrenhofs blicken kann.

Dabei dürfen die Besucher jeden Alters zwischen 14 und 18 Uhr auch selbst einmal ausprobieren, „die Fäden zu ziehen“. In kurzen Spielszenen treten unter anderem die Marionetten Vogel, Ente, Katze und Wolf aus dem Stück „Peter und der Wolf“ auf – begleitet von Live-Musik am Klavier. Aber auch die singende Reblaus am Faden und die Handpuppen aus „Dornröschen“ haben ihren Auftritt. Die Gäste können zudem schon einen Blick auf das Bühnenmodell der neuen Kinderinszenierung „Prinzessin Anna oder wie man einen Helden findet“ werfen, die am 20. November an gleicher Stelle Premiere feiern wird.

Dieses Stück für kleine und große Märchen- und Puppentheaterfreunde ab 4 Jahren adaptieren Ellen und Markus Dorner selbst auf Basis des gleichnamigen, 2009 erschienenen Kinderbuchs von Susann Opel-Götz für die Figurentheater-Bühne. Im Mittelpunkt steht die arg verwöhnte Prinzessin Anna, die es gewohnt ist, immer nur das Beste, Größte und Schönste zu bekommen. Doch als ihr Vater in Rente nach Mallorca geht, steht sie blöd da, denn er hinterlässt ihr nur eine Hälfte des Königreichs. Die andere ist für den Helden bestimmt, der sie heiraten wird. Doch erstens will Anna keinen Helden, und zweitens findet sie keinen!

Ansonsten macht sich das Puppenspielerpaar an seinem Stammsitz in Mußbach in dieser Saison eher rar – was sich aus dem Umstand erkläre, dass sie momentan „zum Glück“ auswärts gut gebucht seien, wie sie berichten. Einmal „Superwurm“ im Oktober, einmal „Dornröschen“ im November, einmal „Frau Holle“ im Dezember – das war’s nach aktuellem Stand. Dafür gibt’s am Samstag, 24. September, um 17 Uhr allerdings auch noch ein Gastspiel der befreundeten Schauspielerin Leni Bohrmann mit ihrem Live-Hörspiel „Alice“.

Info

Karten für alle Stücke und weitere Infos unter www.puppentheater-dornerei.de.