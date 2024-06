Der Puppenpalast kommt mit seiner nostalgischen Bühne in Form eines Märchenschlosses zu einem Gastspiel nach Lambrecht.

Gezeigt wird das Märchen „Rotkäppchen und der Wolf“ der Gebrüder Grimm mit Holzhandpuppen vor einer farbenfrohen Kulisse.

Puppenspieler Michael Henne ist seit 22 Jahren mit seinem Theater unterwegs und gab in dieser Zeit über 4000 Vorstellungen in ganz Deutschland sowie in Luxemburg und Österreich sowie der Schweiz. Er spielt sieben verschiedene Figuren mit verschiedenen Stimmen.

Die Kinder werden während der Aufführung immer wieder zum Mitmachen animiert und dürfen sich nach der Show mit den Puppen fotografieren lassen.

Neben den Märchenfiguren, die alle Unikate sind, sind auch der Kasper und das Krokodil mit dabei. Carlos, der Rabe, kommt nach der Aufführung zu den Kindern ins Publikum.

Das Märchen ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren.

Termin

Der Puppenpalast gastiert am Donnerstag, 20. Juni, ab 16.30 Uhr, im Evangelischen Gemeindehaus am Markt in Lambrecht. Eintrittspreise: 12,50 Euro, ermäßigt 11,50 Euro, Kinder unter zwei Jahren sechs Euro. Tickets gibt es an der Tageskasse oder im Vorverkauf, zu bestellen unter der Emailadresse HenneShow@gmx.de. Reservierungen außerhalb des Vorverkaufs sind nicht möglich.