Die Neustadter Polizei hat am Montagmittag auf der Festwiese einen Kleinwagen aus dem Verkehr gezogen. Die Entdeckung einer Streifenwagenbesatz fällt dabei in die Kategorie: Was es nicht alles gibt! Denn laut Polizei hatten die Besitzer unter anderem eine Puppenbühne aus Holz am Heck des Autos befestigt. Außerdem waren noch weitere Vorrichtungen am Wagen montiert worden. Die Fahrzeugbatterie diente als Ladestation für Mobiltelefone und Herdplatten. Zudem wurde der Motorraum auch als Lagerort für Gegenstände genutzt. Laut Polizeiangaben war der 79-jährige Fahrzeughalter mit dem Auto in Südbayern zu seiner Tour aufgebrochen. Von dort aus fuhr er mit seiner 46-jährigen Ehefrau über mehrere Autobahnen bis nach Neustadt. Dort war nun aber Endstation. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, nachdem eine offizielle Prüfstelle „erheblichste Mängel“ am Fahrzeug festgestellt hatte. Der Fahrer muss sich nun in einem Bußgeldverfahren verantworten.