In der Pulverturmstraße im Neustadter Westen steht eine Baustelle an: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Asphaltdecke der Straße am Mittwoch und Donnerstag, 13. und 14. März, saniert. Für den Zeitraum der Bauarbeiten wird eine Vollsperrung eingerichtet. Die Stadt weist darauf hin, dass die Kindertagesstätte Pulverturmstraße weiter fußläufig erreicht werden kann.