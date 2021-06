Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es zur Fußball-Europameisterschaft keine großen Public-Viewing-Angebote. Und auch Wirte sind offensichtlich eher zurückhaltend und verzichten auf die Übertragung der Spiele in ihren Biergärten. Von der Stadtverwaltung heißt es dazu auf Anfrage: „Uns liegen wenige Anfragen vor.“ Die Stadt sei aber bereit, den Gastronomen Einzelgenehmigungen für die Übertragung der Spiele am späten Abend im Außenbereich zu erteilen. Denn eine solche Ausnahmegenehmigung sei nach dem Landesimmissionsschutzgesetz erforderlich. Das Land habe dieses Mal „keine generelle Ausnahmegenehmigung erlassen“. Ausnahmegenehmigungen seien zunächst auf die Vorrunde beschränkt, so die Verwaltung. Danach wolle man die Erfahrungen analysieren und über eine Verlängerung entscheiden. Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) informiert die Gastwirte in der Stadt über diese Regelungen.