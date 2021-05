Wie helfe ich einem Menschen, bei dem ich psychische Probleme vermute? Und das auch noch, ohne ihn zu bevormunden oder ihm zu nahe zu treten? Die Neustadter Psychologin Birgit Stetter schult erneut psychologische Ersthelfer. Mitmachen kann quasi jeder.

Die Pandemie nervt uns alle. Aber während die einen die anhaltenden Einschränkungen gut wegstecken können, kommen die anderen nur schwer damit klar. Wiederum kann Corona die Symptome derer verschlimmern, die ohnehin psychisch vorbelastet sind. Außenstehende fühlen sich oft hilflos, wenn ein nahestehender Mensch dann so ganz anders ist als sonst, wenn er unglücklich und antriebslos wirkt, vielleicht sogar Gedanken über Suizid äußert – nicht nur in Zeiten der Pandemie. „Gerade dann ist es wichtig, zu handeln und zu helfen“, sagt die Psychologin Birgit Stetter.

Wie das geht, ohne jemandem zu nahe zu treten, das lehrt die ausgebildete MHFA-Instruktorin in einem zweitägigen Seminar am 18. und 19. Juni in der Unterkirche der Hambacher Paulusgemeinde. MHFA steht für „Mental Health First Aid Program“, also ein Erste-Hilfe-Programm für mentale Gesundheit, das aus Australien kommt. Dabei lernen die Teilnehmer unter anderem, wie man einen Zugang zu Betroffenen findet und wie man ihnen hilft, eine psychische Krise zu bewältigen.

Strenge Hygieneregeln

Bereits im Dezember vergangenen Jahres bot Stetter einen Kurs für psychologische Ersthelfer an: „Laien ohne psychologisches Vorwissen waren ebenso dabei wie etwa Leiter von Selbsthilfe-Gruppen.“ Sie alle hätten den Praxisbezug geschätzt, so Stetter. „Da war zum Beispiel ein junger Mann, dessen Freund Suizid begangen hatte. Er sagte mir nach dem Seminar, dass er froh sei zu wissen, wie er nun seinen trauernden Freunden helfen kann“, berichtet die Neustadterin.

Hohe Inzidenzzahlen und eine niedrige Impfquote verhinderten bislang einen zweiten Kurs. „Jetzt sind die Voraussetzungen besser, und ich habe darüber hinaus eine Sondergenehmigung vom Gesundheits- und Ordnungsamt bekommen, weil es sich medizinisch betrachtet um ein hochrelevantes Thema handelt“, erklärt Stetter. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, mitmachen dürfen ausschließlich gegen das Coronavirus Geimpfte, Genesene sowie negativ Getestete.

Anmeldung

Das Seminar am 18. und 19. Juni à sechs Stunden kann online gebucht werden unter https://bit.ly/2QwYz0q. Weitere Informationen unter www.mhfa-ersthelfer.de