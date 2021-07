Der Künstler Andreas Felger ist bei den deutschen Protestanten durch seine Illustrationen zu den Jahreslosungen sehr bekannt. Auch diverse Kirchen und eine Luther-Bibel hat er schon ausgestaltet. Umso mehr freut sich Heiner Seidlitz, bei der Stiftskirchengemeinde für Ausstellungen zuständig, dass es ihm jetzt gelungen ist, eine Auswahl von Felgers sakralen Werken nach Neustadt zu holen. Bis 5. September sind die 17 großformatigen Aquarelle des inzwischen 86-jährigen Malers, Holzschneiders, Bildhauers und Designers, der nach Angaben seines Sohnes Friedemann auch heute noch täglich acht Stunden in seinem Atelier bei Tübingen verbringt, in der Stiftskirche zu sehen - und zu erwerben. Thema sind die Psalmen, weshalb sich zur Eröffnung am Sonntag auch Vertreter des Judentums angekündigt haben. Die Ausstellung beginnt offiziell mit dem Gottesdienst um 10 Uhr, der von Andrea Baur (Laute) und Simon Reichert (Orgel) musikalisch gestaltet wird.

Felger greift das alttestamentarische Sujet fast durchweg in stark abstrahierter Form auf – man erkennt seine Anfänge als Musterzeichner und Textilgestalter. Wellenlinien, Lichtspiegelungen, ein Jahwe-Zeichen, ein Garten, eine Berglandschaft, aber auch ein Lippenpaar oder rein geometrische Formen tasten das Thema ab – alles in sehr lichten, freundlichen Farben. Das Bild zu Psalm 118, das eine hell leuchtende Tür zeigt, ist nach Friedemann Felgers Auskunft sogar erst am Vortag fertig geworden.

Das Begleitprogramm bietet ebenfalls bereits am Sonntag um 15 Uhr eine Führung mit Eberhard Dittus über den Jüdischen Friedhof in Neustadt (Anmeldung: 0172-7474419).