Rund drei Stunden lang haben Neustadter über 60 am Sonntagnachmittag im Saalbau Fasnacht gefeiert. Die Stadt hatte die Seniorenprunksitzung gemeinsam mit Karnevalverein Neustadt, KC Rot-Weiss Lachen-Speyerdorf, Mußbacher Ausles und Diedesfelder Flendes organisiert. Die Stimmung war von Beginn an fröhlich und ausgelassen. Während die Aktiven der Fasnachtsvereine im Foyer auf den Einmarsch aller Beteiligten warteten, wurden im Saal zur Musik von Stephan Münch schon die ersten Schunkelrunden gestartet. Beigeordnete Waltraud Blarr übernahm als Gärtnerin mit Gießkanne die Begrüßung der Gäste. Sie hatte dazu eine eigene Büttenrede ausgearbeitet, in der sie alle mit kleinen Reimen dazu aufforderte, bewusster zu leben und einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten. Blarr machte den Fasnachtern ein Kompliment. Sie habe bei der Vorbereitung gemerkt, wie schwierig es ist, eine gute Büttenrede zu schreiben. Für ihren Ausruf „Einen hohen Respekt für alle Büttenredner“ gab es lauten Applaus der Senioren. Danach wurden die Handys gezückt – denn viele filmten den Einmarsch der Aktiven und die Auftritte auf der Bühne.