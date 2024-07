Ein bislang unbescholtener Neustadter tötet seinen 88-jährigen Vater durch Enthaupten. Eine Tat wie aus dem Nichts, so scheint es. Auf der Suche nach Hintergründen erfährt die Frankenthaler Schwurgerichtskammer Erschreckendes über die Verzweiflung alter und jüngerer Menschen.

Da ist der Angeklagte, in Handschellen aus der U-Haft vorgeführt. 57 Jahre alt, eher älter und in absolut unscheinbarer Weise positiv normal wirkend. Abitur, Studium an einer Weinbau-Fachschule,