Ein 81-jähriger Mann soll am 24. Februar in der Neustadter Innenstadt seine Ehefrau mit einem Zimmermannshammer erschlagen haben. Die Anklage lautet auf Totschlag. Der Prozessauftakt am Montag am Landgericht zeigte: Es ist ein ungewöhnliches Verfahren.

Der Prozess, das zeichnete sich gleich zum Start noch vor der Anklageverlesung ab, könnte nicht nur aufgrund des Alters des Mannes ein außergewöhnlicher sein. Auf einen Gehstock gestützt betrat der 81-jährige Mann sehr langsam den Gerichtssaal. Schon in der Anklageschrift ist von der verminderten Schuldfähigkeit des Angeklagten aufgrund einer Demenzerkrankung die Rede.

Dem Angeklagten fällt es jedoch darüber hinaus aufgrund seiner Schwerhörigkeit sehr schwer, dem Gesprochenen vor Gericht zu folgen. Er machte nicht den Eindruck, als hätte er die Ausführungen von Staatsanwalt Stephan Hertwich vollends verstanden. Nur zögerlich antwortete er auf die Nachfrage des Vorsitzenden Richters Karsten Sauermilch, ob er den Vorwurf, der ihm zur Last gelegt wird, auch registriert habe. „Es geht so“, antwortete der Senior.

Ohne Hörgerät

„Dann